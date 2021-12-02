За словами Олександра Лукашенка, мігрантів нібито хоронять небайдужі поляки. Про це самопроголошений президент заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісєльову.

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Польща буцімто приховує цю інформацію

Олександр Лукашенко переконаний, що Польща буцімто приховує інформацію про сотні загиблих мігрантів, трупи яких небайдужі люди знаходять в лісах та хоронять в безіменних могилах.

Там, вибачте, валяються трупи. І небайдужі поляки шукають цих людей у ​​лісах і ховають. Тому ось справді безіменні могили,

– заявив Лукашенко.

Не менш дивною заявою самопроголошеного президента стало те, що міжнародні спостерігачі та журналісти з польської сторони кордони не працюють. Вони лише є з білоруського боку.

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