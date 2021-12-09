Речниця російського відомства Марія Захарова каже, що Євросоюз начебто включився у процес мілітаризації України. За її словами, переговори Тристоронньої контактної групи 8 грудня знову не дали результатів.

Читайте також Україна пропонує провести позачергове засідання ТКГ

2 грудня Рада ЄС прийняла рішення про виділення 31 млн євро на військово-технічну допомогу Збройним силам України. Це рішення ніяк не сприяє миру на Донбасі. На цьому тлі переговори з мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут,

– сказала Захарова.

Вона також звинуватила Україну в тому, що саме вона не виконує мінські домовленості.

Гроші ЄС і переговори по Донбасу

Рада Євросоюзу вирішила надати Україні 31 мільйон євро, які повинні спрямувати на укріплення оборонних можливостей. Допомогу повинні отримати 4 напрями ЗСУ: медицина, інженерні спроможності та заходи із розмінування, мобільність та логістика, а також кібербезпека. Окрім України гроші на зміцнення оборонного потенціалу отримають й інші країни: 13 мільйонів євро Грузія та 7 мільйонів євро Молдова.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі обговорила посилення режиму припинення вогню на Донбасі, але досягти єдиного розуміння ситуації не вдалося.

У МЗС Росії зробили цинічну заяву щодо конфлікту на Донбасі. Держава-агресорка запевняє, що саме Київ начебто не виконує мінські домовленості, ба більше, Україна, мовляв, перекидає на Схід важке озброєння.

Це може вас зацікавити – як ЄС перевіряє, на що йдуть виділені гроші: дивіться відео



