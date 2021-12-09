Про це заявив заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.
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Сьогодні направлено лист на ім'я координатора ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проєктом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених у ході обговорень його ключових елементів,
– сказав він.
Андрій Костін додав, що Україна також запропонувала провести 9 грудня позачергове засідання ТКГ.
Посилення режиму тиші: що відомо
- Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні посол Мікко Кіннунен заявив, що під час засідання глав делегацій ТКГ відбулися тривалі дискусії щодо необхідності забезпечити дотримання угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року.
- Водночас він наголосив, що учасники робочої групи з безпеки "не досягли єдиного розуміння" та закликав сторони до подальшої конструктивної роботи.
- Зауважив, що, попри зниження кількості порушень режиму тиші за останні два тижні, ситуація у сфері безпеки продовжує викликати занепокоєння через активні бойові дії.