Про це заявив заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

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Сьогодні направлено лист на ім'я координатора ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проєктом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених у ході обговорень його ключових елементів,

– сказав він.

Андрій Костін додав, що Україна також запропонувала провести 9 грудня позачергове засідання ТКГ.

Зверніть увагу! Напередодні Володимир Зеленський висловив сподівання, що на засіданні Тристоронньої контактної групи розв'яжуть 3 основні питання. Серед них – "різдвяне перемир'я", обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ.

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