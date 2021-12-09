Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
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Сегодня направлено письмо на имя координатора ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах обеспечения безусловной реализации мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе обсуждений его ключевых элементов,
– сказал он.
Андрей Костин добавил, что Украина также предложила провести 9 декабря внеочередное заседание ТКГ.
Усиление режима тишины: что известно
- Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине посол Микко Киннунен заявил, что во время заседания глав делегаций ТКГ состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года.
- В то же время он подчеркнул, что участники рабочей группы по безопасности "не достигли единого понимания" и призвал стороны к дальнейшей конструктивной работе.
- Отметил, что, несмотря на снижение количества нарушений режима тишины за последние две недели, ситуация в сфере безопасности продолжает вызывать беспокойство из-за активных боевых действий.