Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

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Сегодня направлено письмо на имя координатора ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах обеспечения безусловной реализации мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе обсуждений его ключевых элементов,

– сказал он.

Андрей Костин добавил, что Украина также предложила провести 9 декабря внеочередное заседание ТКГ.

Обратите внимание! Накануне Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы решат 3 основных вопроса. Среди них – "рождественское перемирие", обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ.

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