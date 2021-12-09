Представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш раскрыл детали в эфире одного из украинских телеканалов. Положительного результата по КПВВ или обмену пока не фиксируют.

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Также остается открытым вопрос о возвращении в режим тишины.

Вчера ТКГ закрылась, но мы подготовили документ, который сегодня, если он устроит эти стороны, может быть рассмотрен на внеочередном заседании ТКГ,

– подчеркнул Гармаш.

Тем временем российская сторона выбрала два сценария:

либо выдвигает политические требования касательно открытия КПВВ;

либо вообще не объясняет, почему она не хочет открывать, например, КПВВ в Счастье.

В то же время после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, а также разговоров о возможном присоединении США к нормандскому формату российская сторона демонстрирует более дипломатическое поведение на переговорах в ТКГ.

Что Зеленский ожидает от заседания ТКГ

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем президент Владимир Зеленский рассказал о своих главных ожиданиях от заседания ТКГ.

Украинский лидер назвал следующие приоритеты:

возврат в режим прекращения огня;

обмен пленными;

открытие КПВВ.

Зеленский подчеркнул, что эти вопросы обсуждались также при поддержке США на видеоконференции Байдена и Путина.

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