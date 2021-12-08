Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что приоритетом для Украины является результат. Поэтому официальный Киев готов поддержать любой формат переговоров.

Заметьте В НАТО готовы предоставить Украине авиацию, если Путин решит пойти на Киев, – СМИ

Прямые переговоры с Россией – мы за. Переговоры с участием Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо. Главное, чтобы это дало практические результаты,

– подчеркнул Никифоров.

США могут приобщить к нормандскому формату

Министерства иностранных дел России сообщило, что Германия и Франция поддерживают идею включения США в нормандский формат.

Между тем официальная Москва молчит.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который входит в "нормандскую четверку" заявил, что хочет обсудить ситуацию на Донбассе с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Макрон хочет попытаться повторно привлечь Путина в переговорные форматы.

Заметьте! Президент США Джо Байден пригрозил Путину серьезными последствиями в случае, если Россия нападет на Украину. Штаты готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.

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