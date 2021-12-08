Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что приоритетом для Украины является результат. Поэтому официальный Киев готов поддержать любой формат переговоров.

Заметьте В НАТО готовы предоставить Украине авиацию, если Путин решит пойти на Киев, – СМИ

Прямые переговоры с Россией – мы за. Переговоры с участием Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо. Главное, чтобы это дало практические результаты,
– подчеркнул Никифоров.

США могут приобщить к нормандскому формату

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