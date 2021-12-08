Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що пріоритетом для України є результат. Тому офіційний Київ готовий підтримати будь-який формат переговорів.

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Прямі переговори з Росією – ми за. Переговори за участю Туреччини – згодні. Нормандія плюс США – добре. Головне, щоб це дало практичні результати,
– наголосив Никифоров.

США можуть долучити до нормандського формату