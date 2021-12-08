О позиции Франции и Германии относительно возможного расширения нормандского формата издание сообщает со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел России.

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Поддержка включения США в нормандский формат

В ведомстве страны-агрессора отметили, что Франция и Германия поддержали включение США в нормандский формат. Однако пока непонятно, как к этому относится Россия.

Замглавы МИД Александр Грушко 8 декабря отметил, что Москва не обсуждает с Францией и Германией включение США в переговоры нормандского формата.

Нет, с Францией и Германией мы работаем в устоявшемся нормандском формате, и мы из этого исходим,

– пояснил он.

Кроме того, в Кремле сообщили о возобновлении постоянного контакта с США по украинскому вопросу.

Обратите внимание! Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет предлагать Байдену присоединиться к нормандскому формату.

Нормандский формат: коротко о главном

Последняя встреча в нормандском формате лидеров Франции, Германии, Украины и России прошла в декабре 2019 года в Париже.

Теперь все зависит от российской стороны, официальный Киев к переговорам готов. Однако Москва каждый раз откладывает встречу.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что Россия в свое время не пустила США в нормандский формат. Хотя всегда говорилось о привлечении других стран.

Зато в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в успехе нормандских переговоров, а потому готовы оказывать помощь.

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