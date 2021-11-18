Россия подписала документ "нормандской четверки", хотя сразу же, в 2015 году, нарушила договоренности. Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Это (нормандский формат – 24 канал) сдерживает дальнейшие наступательные действия", – подчеркнул Чалый.

Чалый: Россия готовится к новой агрессии

Чалый отметил, что в нормандском формате говорится о различных Минских документах. Это не только Минские соглашения 2015 года, но и сентября 2014 года.

В то время ключевая позиция – всеобъемлющее прекращение огня,

– сообщил экс-посол.

Чалый считает, что Россия путем наращивания войск на границе "торгуется" за другое. За то, чтобы страна не имела права присоединяться к НАТО и Евросоюзу, а также решать свою судьбу.

Фактически снова приглашают к столу геополитических переговоров. Я рассматриваю это в общем комплекте. Это координированная линия, и мирный процесс действительно мешает этому. К сожалению, сигнал очень четкий. Украина идет к миру, а Россия готовится к новым агрессивным действиям. Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

Почему США нет в нормандском формате

Экс-посол отметил, что Россия в свое время не пустила США в нормандский формат. Хотя всегда говорилось о привлечении других стран.

"Некоторые европартнеры поддержали. Россия не хочет это делать за рамками механизмов, которые контролирует", – объяснил Чалый.

Валерий Чалый о роли нормандского формата для России: смотрите видео

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