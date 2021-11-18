Росія підписала документ "нормандської четвірки", хоч одразу же, у 2015 році, порушила домовленості. Про це в ефірі 24 каналу розповів експосол України у США Валерій Чалий.

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"Це (нормандський формат – 24 канал) стримує подальші наступальні дії", – наголосив Чалий.

Чалий: Росія готується до нової агресії

Чалий зауважив, що у нормандському форматі мовиться про різні Мінські документи. Це не тільки Мінські угоди 2015 року, але й вересня 2014 року.

На той час ключова позиція – всеосяжне припинення вогню,

– повідомив експосол.

Чалий вважає, що Росія через нарощення військ на кордоні "торгується" за інше. За те, щоб країна не мала права приєднуватись до НАТО і Євросоюзу, а також вирішувати свою долю.

Фактично знову запрошують до столу геополітичних перемовин. Я розглядаю це в загальному комплекті. Це координована лінія і мирний процес дійсно заважає цьому. На жаль, сигнал дуже чіткий. Україна іде до миру, а Росія готується до нових агресивних дій. Валерій Чалий Експосол України у США

Чому США немає у нормандському форматі

Експосол відзначив, що Росія свого часу не пустила США у нормандський формат. Хоч завжди мовилось про залучення інших країн.

"Деякі європартнери підтримали. Росія не хоче це робити за рамками механізмів, які контролює", – пояснив Чалий.

Валерій Чалий про роль нормандського формату для Росії: дивіться відео

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