Россия блокирует нормандский формат. В то же время Дмитрий Песков – спикер Владимира Путина – заявил, что формат является менее эффективным, потому что официальный Киев ябы неко выполняет Минские договоренности.

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До сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат, и что нет нужды в его расширении,

– заявил Песков.

Обратите внимание! Встречу в нормандском формате на уровне глав МИД предлагали провести еще в ноябре. В то же время именно представитель России – Сергей Лавров – отказался принять участие в ней.

Разговор Путина и Байдена

Разговор президентов США и России состоится во вторник, 7 декабря.

Переговоры пройдут по защищенной линии видеосвязи.

Совместного заявления по результатам разговора не будет.

Госдеп США ранее подчеркнул: во время встречи с российским политиком Байден заявит о поддержке Украины. Лидер США убежден: одна страна не может менять границы другой силовым методом.

Важно! После разговора с Путиным Байден поговорит также с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как Байден будет договариваться с Путиным: смотрите видео