Росія блокує нормандський формат. Водночас Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив, що формат є менш ефективним, бо офіційний Київ начебто не виконує мінські домовленості.

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Досі і Париж, і Берлін вважали, що це самодостатній формат, і що немає потреби у його розширенні,

– заявив Пєсков.

Зауважте! Зустріч у нормандському форматі на рівні глав МЗС пропонували провести ще у листопаді. Водночас саме представник Росії – Сергій Лавров – відмовився взяти участь у ній.

Розмова Путіна й Байдена

Розмова президентів США та Росії відбудеться у вівторок, 7 грудня.

Переговори пройдуть по захищеній лінії відеозв'язку.

Спільної заяви за результатами розмови не буде.

Держдеп США раніше наголосив: під час зустрічі з російським політиком Байден заявить про підтримку України. Лідер США переконаний: одна країна не може змінювати кордони іншої силовим методом.

Актуально! Після розмови з Путіним Байденом поговорить також з українським лідером Володимиром Зеленським.

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