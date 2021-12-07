Росія блокує нормандський формат. Водночас Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив, що формат є менш ефективним, бо офіційний Київ начебто не виконує мінські домовленості.
Зауважте У Кремлі розповіли, про що говоритимуть Путін та Байден
Досі і Париж, і Берлін вважали, що це самодостатній формат, і що немає потреби у його розширенні,
– заявив Пєсков.
Розмова Путіна й Байдена
- Розмова президентів США та Росії відбудеться у вівторок, 7 грудня.
- Переговори пройдуть по захищеній лінії відеозв'язку.
- Спільної заяви за результатами розмови не буде.
- Держдеп США раніше наголосив: під час зустрічі з російським політиком Байден заявить про підтримку України. Лідер США переконаний: одна країна не може змінювати кордони іншої силовим методом.
Як Байден домовлятиметься з Путіним: дивіться відео