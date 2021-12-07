Про що говоритимуть президенти

Політики поговорять про функціонування дипломатичних відомств. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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За словами прессекретаря, "все, що є кризовим" – це двосторонні питання. Також він зазначив, що слід провести ревізію женевських домовленостей і зрозуміти, "де виконавці допрацьовують, де вже діалог налагоджений, а де ще належить компенсувати відставання".

Зверніть увагу! Розмова президентів запланована на 7 грудня 17:00 за київським часом. Вона відбуватиметься у форматі відеозв'язку по захищеній лінії.

До речі, перед розмовою з очільником Кремля американський президент зідзвонився з європейськими лідерами. Зокрема він поговорив з очільниками Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції.

Відомо, що політики проаналізували скупчення російських військ біля кордону України. Вони наголосили, що московська риторика стає все жорсткішою та закликали до деескалації.

Деталі майбутньої розмови Путіна та Байдена

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Байден планує чітко пояснити російському колезі, що буде готовий чинити тиск у разі наступу на Україну.

Політики також можуть обговорити становище на ринку нафти, стратегічну стабільність, Афганістан, Іран та Лівію.

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