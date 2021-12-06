За її словами, американський лідер планує чітко пояснити керівнику Кремля, що буде готовий чинити тиск у разі ескалації конфлікту Росією. Відповідну заяву вона зробила на брифінгу в понеділок, 6 грудня.

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Він (Джо Байден – 24 канал) ясно дасть зрозуміти, що ми готували низку економічних заходів, які можуть завдати шкоди (Росії – 24 канал),

– сказала Джен Псакі.

Речниця Білого дому не виключила як односторонні заходи щодо Росії, так і спільні дії з союзниками. Це питання Джо Байден повинен обговорити 6 грудня з низкою західних партнерів Сполучених Штатів Америки.

Україна – велика тема перемовин

Джен Псакі також зазначила, що у випадку з Україною "рішення потрібно шукати за допомогою дипломатії". Однак не відповіла, чи можливе в тому чи іншому вигляді використання збройних сил США у разі нападу Росії.

Ми очікуємо, що Україна буде великою темою обговорення на переговорах. Втім, будуть й інші теми,

– додала речниця Білого дому.

Зверніть увагу! Джо Байден і Путін мають провести перемовини по відеозв'язку 7 грудня.

Попередні перемовини політиків: коротко

Президенти США та Росії спілкувалися 2,5 години, а потім провели окремі пресконференції.\

Джо Байдена на переговорах у вузькому форматі супроводжував держсекретар США Ентоні Блінкен, а Путіна російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Під час зустрічі американський лідер вкотре рішуче підтвердив непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

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