За її словами, американський лідер планує чітко пояснити керівнику Кремля, що буде готовий чинити тиск у разі ескалації конфлікту Росією. Відповідну заяву вона зробила на брифінгу в понеділок, 6 грудня.
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Він (Джо Байден – 24 канал) ясно дасть зрозуміти, що ми готували низку економічних заходів, які можуть завдати шкоди (Росії – 24 канал),
– сказала Джен Псакі.
Речниця Білого дому не виключила як односторонні заходи щодо Росії, так і спільні дії з союзниками. Це питання Джо Байден повинен обговорити 6 грудня з низкою західних партнерів Сполучених Штатів Америки.
Україна – велика тема перемовин
Джен Псакі також зазначила, що у випадку з Україною "рішення потрібно шукати за допомогою дипломатії". Однак не відповіла, чи можливе в тому чи іншому вигляді використання збройних сил США у разі нападу Росії.
Ми очікуємо, що Україна буде великою темою обговорення на переговорах. Втім, будуть й інші теми,
– додала речниця Білого дому.
Попередні перемовини політиків: коротко
- Президенти США та Росії спілкувалися 2,5 години, а потім провели окремі пресконференції.\
- Джо Байдена на переговорах у вузькому форматі супроводжував держсекретар США Ентоні Блінкен, а Путіна російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.
- Під час зустрічі американський лідер вкотре рішуче підтвердив непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
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