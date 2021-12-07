О чем будут говорить президенты

Политики поговорят о функционировании дипломатических ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

К теме Байден таки поговорит с Зеленским уже после разговора с Путиным

По словам пресс-секретаря, "все, что является кризисным" – это двусторонние вопросы. Также он отметил, что необходимо провести ревизию женевских договоренностей и понять, "где исполнители дорабатывают, где уже диалог налажен, а где еще предстоит компенсировать отставание".

Обратите внимание! Разговор президентов запланирован на 7 декабря 17:00 по киевскому времени. Он будет происходить в формате видеосвязи по защищенной линии.

Кстати, перед разговором с главой Кремля американский президент созвонился с европейскими лидерами. В частности, он поговорил с руководителями Великобритании, Италии, Германии и Франции.

Известно, что политики проанализировали скопление российских войск у границы Украины. Они отметили, что московская риторика становится все жестче и призывали к деэскалации.

Детали предстоящего разговора Путина и Байдена

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден планирует четко объяснить российскому коллеге, что будет готов оказать давление в случае наступления на Украину.

Политики также могут обсудить положение на рынке нефти, стратегическую стабильность, Афганистан, Иран и Ливию.

Это может вас заинтересовать – как Байден будет договариваться с Путиным: смотрите видео