Про це український президент розповів на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Важливо У ТКГ підтвердили що Україна може використати прямі переговори з Росією

За словами Зеленського, було б непогано узгодити на засіданні ТКГ наступні питання:

повернення до режиму припинення вогню,

обмін полоненими,

відкриття КПВВ.

"Я знаю, що ці самі питання обговорювалися також за підтримки США на зустрічі президентів США та Росії. Ми знаходимо будь-які шляхи та віримо, що цей шлях, довгий чи короткий, призведе до реального результату", – відзначив президент України.

Глава держави зазначив, що на підконтрольних Україні територіях Донбасу функціонують КПВВ, де люди можуть отримати адміністративні послуги.

Ми очікуємо, що на тому боці вони також відкриють КПВВ для можливості людей перетинати лінію дотику. Особливо зараз, перед Різдвом, перед новорічними святами. Це дуже важливо з точки зору гуманітарної місії,

– додав він.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна використовує всі найкращі світові практики для того, щоб зупинити війну на сході країни, повернути людей та території.

Зверніть увагу! ТКГ – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яку було сформовано як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.