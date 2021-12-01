Нормандський формат має існувати паралельно

Київ використовуватиме усі можливості заради досягнення миру. Про це заявив виконувач обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

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Якщо є можливість досягти принципових рішень, які будуть пов'язані із встановленням миру та поверненням наших територій, то я підтримую позицію президента щодо можливості прямих переговорів із президентом Росії,

– сказав Костін.

Водночас норманський формат має існувати паралельно. "Ми дуже цінуємо зусилля наших партнерів із Німеччини та Франції, які допомагають нам досягти взаєморозуміння з ключових питань урегулювання у нормандському форматі. Цей формат також має залишатися", – запевнив політик.

Що цьому передувало

Під час виступу у Верховній Раді 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що досягти миру на Донбасі не можна без прямих розмов з Володимиром Путіним. Тому, аби зупинити війну, слід говорити з агресором. Зеленський запевнив, що готовий до цього.

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