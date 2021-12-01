У пресслужбі російської ППО повідомили, що вперше "навчальні заняття" пройдуть на полігонах Нестеровський і Даниловський у Волгоградській області – неподалік від окупованого Луганська.

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Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілецьких з'єднань ППО здійснили марші в райони загальновійськових полігонів,

– йдеться у повідомленні.

"У польових умовах почнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів всіх з'єднань і військових частин ППО", – додали у пресслужбі.

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба заявив, що загалом Росія вже підтягнула до кордонів з Україною понад 40 батальйонних тактичних груп. Тож загальна кількість військових сягає вже близько 115 тисяч – включно з силами на окупованих територіях Криму та Донбасу.

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