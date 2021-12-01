В пресс-службе российской ПВО сообщили, что впервые "учебные занятия" пройдут на полигонах Нестеровский и Даниловский в Волгоградской области неподалеку от оккупированного Луганска.

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Свыше 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ПВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов,

– говорится в сообщении.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ПВО", – добавили в пресс-службе.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Россия уже подтянула к границам с Украиной более 40 батальонных тактических групп. Поэтому общее количество военных достигает уже около 115 тысяч – включая силы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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