Нормандский формат должен существовать параллельно
Киев будет использовать все возможности для достижения мира. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Важно Россия подготовила план действий против Украины, – Госдеп США
Если есть возможность достичь принципиальных решений, связанных с установлением мира и возвращением наших территорий, то я поддерживаю позицию президента относительно возможности прямых переговоров с президентом России,
– сказал Костин.
В то же время норманский формат должен существовать параллельно. "Мы очень ценим усилия наших партнеров из Германии и Франции, которые помогают нам достичь взаимопонимания по ключевым вопросам урегулирования в нормандском формате. Этот формат тоже должен оставаться", – заверил политик.
Что этому предшествовало
Выступая в Верховной Раде 1 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что достичь мира на Донбассе нельзя без прямых разговоров с Владимиром Путиным. Поэтому, чтобы остановить войну, следует говорить с агрессором. Зеленский заверил, что готов к этому.
Главное об угрозе нападения России
- По данным разведки, возле границ Украины дислоцируются 90 тысяч российских военных. Они могут напасть на нашу страну в начале 2022 года. Такую информацию подтвердили и американские разведчики.
- Кроме того, Москва стянула еще 10 тысяч армейцев к украинским границам якобы для военных учений.
- В то же время в Кремле отрицают, что планируют наступление. Министр иностранных дел Сергей Лавров даже заявил, что это Киев стягивает войска на Донбасс.