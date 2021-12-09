Про результати засідання глав делегацій ТКГ повідомив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні посол Мікко Кіннунен.
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Результати засідання групи з безпеки
Представник ОБСЄ зазначив, що відбулися тривалі дискусії щодо необхідності забезпечити дотримання угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року.
Існує спільне розуміння того, що довгострокове припинення вогню є пріоритетом,
– зазначив Кіннунен.
Водночас він наголосив, що учасники робочої групи з безпеки "не досягли єдиного розуміння" та закликав сторони до подальшої конструктивної роботи.
Також представник ОБСЄ звернув увагу, що, попри зниження кількості порушень режиму тиші за останні два тижні, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії розмежування продовжує викликати занепокоєння через активні бойові дії.
Результати перемовин інших груп ТКГ
- Політична робоча група провела конструктивне обговорення питань, пов'язаних із розробкою єдиного плану дій щодо імплементації мінських угод.
- Учасники гуманітарної робочої групи зосередили увагу на питанні незаконного утримання людей, а також на можливому відкритті двох нових пунктів пропуску через лінію розмежування у Золотому та Щасті Луганської області.
- Економічна робоча група обговорила актуальні аспекти водопостачання, зокрема тарифи на оплату води, а також пенсійні виплати, мобільний зв'язок та екологічну ситуацію на Донбасі.
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