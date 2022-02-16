Что заметно на снимках со спутника
Она заявила, что спутниковые снимки, сделанные 13 – 14 февраля, свидетельствуют о новой военной активности государства-агрессора.
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По данным Maxar Technologies, Россия перебросила несколько крупных воинских подразделений и штурмовых вертолетов. Кроме того, на снимках зафиксировали развертывание истребителей-бомбардировщиков.
Несколько подразделений сухопутных войск покинули полигоны вместе с другими боевыми подразделениями.
Добавим, что издание отметило, что не смогло проверить фото через независимые источники.
Боевая группа выезжает из автопарка в Ельне / Фото Maxar Technologies
Российские войска и техника в Речице, Беларусь / Фото Maxar Technologies
Российский вертолет у озера Донузлав в Крыму / Фото Maxar Technologies
Подразделение с вертолетов в Белгороде, Россия / Фото Maxar Technologies
Что известно о российских войсках у границы Украины
- 14 февраля лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что возле Украины сосредоточены 127 тысяч вражеских военных. По словам политика, такого количества отнюдь не достаточно для полномасштабного вторжения.
- В Пентагоне заявили, что Россия стянула дополнительные войска к границе – артиллерию, пехоту, противовоздушную и противоракетную оборону, а также десантные корабли в Черное море.
- В то же время в Кремле 15 февраля сообщили о завершении ряда учений. Часть армейцев и техники возвращается на места дислокации. Заметим, что остальные учения до сих пор продолжаются.
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