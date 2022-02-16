Нововведения были сделаны на фоне российской агрессии. Президент в этот день поздравил украинцев, сообщает 24 канал.

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Сегодня важный день единения всех нас. Мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, профессий, талантов, языков, религий. Но объединяет нас единственное желание – жить в мире счастливо, одной семьей с детьми и родителями. На все это имеем полное право, потому что мы у себя дома,

– сказал Зеленский.

Он твердо подчеркнул, что мы в Украине, и никто не будет так любить наш дом, как мы его любим.

"Только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина. Восток, Запад, Север, Юг звучит только вместе и очень сильно", – подчеркнул глава государства.

Последние новости о российской угрозе

Западные СМИ называли 16 февраля днем ​​вторжения России в Украину. Накануне же начали звучать заявления от врага о якобы отводе войск. Даже показали видео, где техника пересекает Крымский мост и возвращается в места постоянной дислокации.

Но возле наших границ войска России все равно сконцентрированы. Американская компания Maxar Technologies зафиксировала новую активность российских сил в Беларуси, оккупированном Крыму и на западе России.

Партнеры продолжают всеми возможными способами показывать свою поддержку Украине. К примеру, президент США Джо Байден выступил с обращением в поддержку нашего государства. США будут поставлять украинским ВСУ оборудование для обороны.

Президент выступал с обращением: смотрите видео