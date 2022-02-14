Про деталі перемовин глава МЗС розповів у соцмережах. Кулеба, як представник офіційного Києва, подякував Сполученим Штатам за допомогу та підтримку.

До теми Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ, аби знизити напругу з Росією

Дипломати обговорили діяльність СММ ОБСЄ

Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії,

– зазначив Кулеба.

Зазначимо, що напередодні з президентом США Джо Байденом провів телефонні перемовини глава України Володимир Зеленський. Лідери країн розмовляли близько години.

Раніше Байдену подякував за підтримку і Зеленський

Зеленський також подякував Байдену за підтримку України і запросив його до Києва. Глави держав обговорили можливі санкції проти Росії, а також енергетичну та фінансову стійкість України.

Більше тут Київ, Харків й інші міста під захистом, – у Зеленського розповіли подробиці розмови із Байденом

Останні заяви Блінкена щодо можливої ескалації в Україні:

12 лютого Ентоні Блінкен поспілкувався телефоном зі Сергієм Лавровим. Глава МЗС держави-агресорки звинуватив Блінкена у "пропагандистській кампанії" проти Росії.

Ввечері 11 лютого голова Держдепу спілкувався з Дмитром Кулебою. Він запевнив українського міністра, що готовий до рішучих дій.

Раніше держсекретар закликав американців покинути територію України.

Також дипломат наголошував, що США розглядають додаткову фінансову допомогу Україні.

Дивіться відео про деталі розмови Байдена та Зеленського:

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.