По состоянию на 9:00 утра оккупанты уже 20 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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Какое оружие используют силы противника:

  • артиллерийские системы калибра 122 миллиметра,
  • минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра,
  • гранатометы различных систем,
  • вооружение боевой машины пехоты,
  • крупнокалиберные пулеметы.

Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов,
– рассказали в штабе Операции Объединенных сил.

Потерь и пострадавших среди наших защитников утром 18 февраля нет. Украинские военные говорят, что контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

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Текст публикации штаба ООС:

Сегодня, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Противник применил артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.