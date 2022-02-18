По состоянию на 9:00 утра оккупанты уже 20 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

К теме Российская пропаганда запуталась в фейках об обстреле детсада

Какое оружие используют силы противника:

артиллерийские системы калибра 122 миллиметра,

минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра,

гранатометы различных систем,

вооружение боевой машины пехоты,

крупнокалиберные пулеметы.

Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов,

– рассказали в штабе Операции Объединенных сил.

Потерь и пострадавших среди наших защитников утром 18 февраля нет. Украинские военные говорят, что контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

Читайте также На оккупированных территориях планируют эвакуацию людей: ВСУ предупредили о провокациях

Увеличение обстрелов боевиков на Донбассе: коротко

За 17 февраля боевики обстреляли более 30 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Под огонь попал детский сад в Станице Луганской и школа во Врубовке.

За сутки было зафиксировано 60 нарушений режима тишины со стороны боевиков.

43 раза вражеские силы применили запрещенное вооружение.

Получили ранения двое военных и двое гражданских людей.

Украинский МИД призвал международное сообщество осудить обстрелы на Донбассе.

Тем временем в Кремле цинично отреагировали на обстрелы на Донбассе: коротко

Текст публикации штаба ООС:

Сегодня, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Противник применил артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.