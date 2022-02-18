По состоянию на 9:00 утра оккупанты уже 20 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.
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Какое оружие используют силы противника:
- артиллерийские системы калибра 122 миллиметра,
- минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра,
- гранатометы различных систем,
- вооружение боевой машины пехоты,
- крупнокалиберные пулеметы.
Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов,
– рассказали в штабе Операции Объединенных сил.
Потерь и пострадавших среди наших защитников утром 18 февраля нет. Украинские военные говорят, что контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.
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Увеличение обстрелов боевиков на Донбассе: коротко
- За 17 февраля боевики обстреляли более 30 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
- Под огонь попал детский сад в Станице Луганской и школа во Врубовке.
- За сутки было зафиксировано 60 нарушений режима тишины со стороны боевиков.
- 43 раза вражеские силы применили запрещенное вооружение.
- Получили ранения двое военных и двое гражданских людей.
- Украинский МИД призвал международное сообщество осудить обстрелы на Донбассе.
Тем временем в Кремле цинично отреагировали на обстрелы на Донбассе: коротко
Текст публикации штаба ООС:
Сегодня, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Противник применил артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.