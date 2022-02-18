Соответствующее заявление об эвакуации населения в эфире пропагандистской программы сделал один из главарей боевиков на Донбассе.

Читайте также На оккупированных территориях планируют эвакуацию людей: ВСУ предупредили о провокациях

С оккупированных территорий будут эвакуировать людей

С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди,

– заявил боевик.

Он добавил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область, а "переход через пункты пропуска на границе ускорят".

Приверженец России традиционно попытался переложить вину на Украину. Мол, это она "усиливает атаки и наращивает войска и технику", а не Москва. А потом еще и цинично использовал мирное население, заявив, что "украинцы направляют на них оружие, готовят масштабное вторжение". То есть, террорист описал намерения государства-агрессора и выдал их за украинские.

Заявление об эвакуации сделал и главарь боевиков в Луганской области Леонид Пасечник. Более того, он призвал мужчин на оккупированных территориях взять в руки оружие.

"Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, которые способны держать в руках оружие, встать на защиту своей земли", – заявил террорист.

ВСУ предупреждали о провокациях

Еще вечером 17 февраля в российских телеграм-каналах стали распространяться сведения о подготовке к эвакуации населения. Говорилось якобы о поселках, расположенных с обеих сторон линии разграничения.

На это сразу же отреагировали в Вооруженных Силах. Генерал-лейтенант Валерий Залужный подчеркнул, что украинская армия не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант, то есть Россия.

Также главнокомандующий ВСУ предупредил, что любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.

Обострение на Донбассе: коротко

Боевики в Донбассе значительно активизировались 17 февраля, в течение суток 60 раз нарушив режим перемирия. В результате атак врага пострадали 2 военных и 2 мирных жителя.

Войска оккупанта били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В заведениях в то время находились дети и персонал.

Украинские власти и международное сообщество осудили такие действия оккупантов. В то же время в России попытались то переложить вину за обстрелы на Украину, то вообще отрицать факт открытия огня.

Обстрелы на Донбассе не прекращаются и 18 февраля. По состоянию на 14:00 утра оккупанты уже 45 раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь попал участок недалеко от железнодорожной станции Скотоватая. В это время там работали рабочие.

В городе Счастье на Луганщине пророссийские боевики обстреляли пожарную часть. Попали также в жилой дом села Артема.

Кроме того, под обстрел российских наемников попал гуманитарный конвой Красного Креста. Это произошло на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

К теме – о росте обстрелов на Донбассе: смотрите в видео