Спасатели сообщили, – предварительно никто не пострадал. Обстрел произошел 18 февраля.

Заметьте Конвой Красного Креста попал под обстрел оккупантов на КПВВ "Счастье"

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18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 часов был произведен обстрел города Счастья неизвестными лицами по направлению территории временно подконтрольной незаконному вооруженному формированию,

– сообщили спасатели.

В результате обстрела повреждения получило админздание спасателей, – осколки попали в фасад сооружения и водоотлив.

Под обстрелом оказался жилой дом

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет. Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом,

– написали в ГСЧС.

К счастью, люди не пострадали и не погибли. На месте происшествия работали спасатели.