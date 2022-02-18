Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на информацию партнерских правозащитных организаций, которые работают на оккупированных территориях.
Важно Боевики могут взрывать автобусы, которыми везут людей в Ростовскую область, – Данилов
Оккупанты пускают не всех
Денисова сообщает, что, по предварительно сформированным спискам, планируют "эвакуацию" железнодорожным транспортом.
Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и людям без российского паспорта запрещают выезжать с оккупированных территорий. Зато людей пожилого возраста и детей из детдомов вывозят фактически силой. ️
Предпосылок для эвакуации нет
Правозащитники опросили жителей оккупированных территорий. Они сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов спокойная. Большинство украинцев не хотят покидать свои дома. ️
Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта,
– подчеркнула Денисова.
Омбудсмен призвала людей не поддаваться на провокации боевиков и сохранять спокойствие.
"Эвакуация" на Донбассе: что известно
- Террористы на оккупированном Донбассе объявили об "эвакуации" людей в Ростовскую область России. Боевики распространяют ложь, якобы Украина планирует наступать.
- Президент государства-агрессора Владимир Путин уже приказал выплатить помощь желающим "эвакуироваться" – по 10 тысяч рублей каждому.
- Украинская разведка получила информацию, что пророссийские боевики заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке. Далее они планируют их взорвать.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов так же предупреждал, что оккупанты могут планировать провокации. В частности, могут взрывать автобусы с людьми, которых будут везти на Ростов.
К теме – Главари боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО | На эту минуту:
Текст поста Людмилы Денисовой:
От партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" об эвакуации.
Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и лицам, которые не оформили паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий.
По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически силой.
В то же время опрошенные правозащитниками жители ВОТ сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хочет покидать свои дома.
Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта.
Дорогие украинские граждане, особенно те, которые живут на временно оккупированных территориях Украины. Призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.
Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье – это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилище должно реализовываться при условии свободы выбора человеком места жительства.
Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины.