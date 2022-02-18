Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на информацию партнерских правозащитных организаций, которые работают на оккупированных территориях.

Важно Боевики могут взрывать автобусы, которыми везут людей в Ростовскую область, – Данилов

Оккупанты пускают не всех

Денисова сообщает, что, по предварительно сформированным спискам, планируют "эвакуацию" железнодорожным транспортом.

Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и людям без российского паспорта запрещают выезжать с оккупированных территорий. Зато людей пожилого возраста и детей из детдомов вывозят фактически силой. ️

Предпосылок для эвакуации нет

Правозащитники опросили жителей оккупированных территорий. Они сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов спокойная. Большинство украинцев не хотят покидать свои дома. ️

Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта,

– подчеркнула Денисова.

Омбудсмен призвала людей не поддаваться на провокации боевиков и сохранять спокойствие.

"Эвакуация" на Донбассе: что известно

Террористы на оккупированном Донбассе объявили об "эвакуации" людей в Ростовскую область России. Боевики распространяют ложь, якобы Украина планирует наступать.

Президент государства-агрессора Владимир Путин уже приказал выплатить помощь желающим "эвакуироваться" – по 10 тысяч рублей каждому.

Украинская разведка получила информацию, что пророссийские боевики заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке. Далее они планируют их взорвать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов так же предупреждал, что оккупанты могут планировать провокации. В частности, могут взрывать автобусы с людьми, которых будут везти на Ростов.

Обратите внимание! Боевики на Донбассе уже вторые сутки вызывающе срывают "тишину". Они обстреливают не только украинские позиции на передовой, но и мирную инфраструктуру. Огонь коварно ведут из жилых массивов, но ВСУ не поддаются на провокации и не стреляют туда.

К теме – Главари боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО | На эту минуту:

Текст поста Людмилы Денисовой:

От партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" об эвакуации.

Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и лицам, которые не оформили паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий.

По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически силой.

В то же время опрошенные правозащитниками жители ВОТ сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хочет покидать свои дома.

Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта.

Дорогие украинские граждане, особенно те, которые живут на временно оккупированных территориях Украины. Призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.

Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье – это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилище должно реализовываться при условии свободы выбора человеком места жительства.

Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины.