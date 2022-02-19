Цаплієнко у мережі повідомив, що російські журналісти, які хочуть запобігти повномасштабній війні з Україною, надіслали йому "цікавий документ".

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"Злили" темник Путіна про висвітлення ситуації щодо України

З адміністрації президента Росії усім керівникам новинних агентств та телеканалів надійшла вказівка про те, як писати про ситуацію з Україною – так званий "темник".

Те, що вимагає Кремль брехати з телевізійних екранів,

– уточнив журналіст.

Основні тези, викладені у цих вказівках:

У новинах і передачах необхідно зв'язувати виступи Сергія Лаврова та Сергія Шойгу з заявою Ігоря Конашенкова (генерал, представник генштабу збройних сил Росії).

"Чому позиція Заходу змінилася? Тому що вони злякались твердої та послідовної позиції Росії. Ми будемо продовжувати нашу лінію твердо та послідовно".

Постійно давати заяву Конашенкова щодо відведення військ Росії після навчань.

"Показувати завантаження техніки, особового складу і, обов'язково, їхнє прибуття до пунктів постійної дислокації".

Щодо тлумачення ухвалених рішень журналістам потрібно зосередитись на певних пунктах.

"Ми добились діалогу з США та НАТО, ми "охолодили" безумні голови в Києві – в цьому досягнуто серйозних результатів. Всі вже відчули нашу силу і відчуватимуть її надалі. "До речі, як там щодо санкцій? За що вони їх будуть проти нас вводити?".

"Треба їх дотискати ще більше. Бо вони можуть сприйняти нашу розважливість та відповідальність, як слабкість (особливо, в Києві), бо ситуацією можуть скористатися "радикали". Вони попруть бездумно на Донбас, а ми змушені будемо захищати людей в Донецькій та Луганській Республіках, бо зобов'язані це робити".

Наголошувати на різких висловлювання західних політиків щодо агресії Росії.

"Згадувати слова посла США в Росії Джона Саллівана про плани з бомбардування, міністерки оборони Великої Британії Елізабет Трасс про напад "у будь-який момент", публікації Bloomberg з датами нападу на Україну – вже 5 разів оголошували наступ".

Ситуація на Донбасі та на кордонах: останні новини

Протягом останніх днів ситуація на Донбасі значно погіршилася. Російські найманці 17 лютого зривали "тишу" 60 разів, а 18 лютого – аж 66. Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах. Вранці ворог вбив українського захисника.

Росія намагається звинуватити у провокаціях Україну, аби буцімто мати привід для вторгнення. Російська пропагандистська машина працює дуже активно, щодня продукуючи нові фейки.

У штабі операції Об'єднаних сил наголошують, що жодних атак не планують. Крім того, міжнародна спільнота закликає державу агресорку припинити обстріли та провокації.

Москва вже декілька разів заявляла, що відводить свої війська від українських кордонів. Однак розвідки Заходу свідчать про протилежне – російських сил там стає щоразу більше. За останньою інформацією від США, біля України перебувають 190 тисяч бійців держави-агресорки.

Джо Байден 18 лютого вперше заявив, що, за його даними, президент Росії Володимир Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Водночас українська влада, як зрештою і її партнери, все ще сподівається на дипломатію.

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Уривок з допису Андрія Цаплієнка:

Російські журналісти, які хочуть запобігти повномасштабній війні з Україною (є й такі), скинули цікавий документ. Вказівку по стратегічних месиджах, яка надійшла з адміністрації президента Росії усім керівникам новинних агентств та телеканалів. Тобто, "темник" по-нашому. Те, що вимагає Кремль брехати з телевізійних екранів. Не буду повністю давати скриншот цього документу, аби не "спалити" джерела, людей, які ще не втратили остаточно журналістську честь та гідність. Даю лише кілька месиджів кремлівської брехні, зазначених в цьому документі:

1) В новинах і ток-шоу необхідно зв’язати виступи Лаврова та Шойгу з заявою Ігоря Конашенкова (генерал, представник Генштабу ЗС РФ)

"Чому позиція Заходу змінилася? Тому що вони злякались твердої та послідовної позиції Росії. Ми будемо продовжувати нашу лінію твердо та послідовно".

2) Постійно давати заяву Конашенкова по відведення військ Росії після навчань. "Показувати завантаження техніки, особового складу і, обов'язково, їхнє прибуття до пунктів постійної дислокації"...