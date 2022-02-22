Фейк про палаючі БТРи, який 22 лютого показали спецслужби держави-агресорки, швидко підхопили російські ЗМІ.

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Держава-агресорка зухвало бреше, що її прикордонники запобігли порушенню кордону "диверсійно-розвідувальною групою з території України". При цьому, на опублікованих кадрах знято військову техніку без будь-яких розпізнавальних знаків.

Новий цинічний фейк Росії: дивіться відео

Кремль продукує фейки

Раніше російська ФСБ заявила про "обстріл" прикордонного пункту в Ростовській області. Це одразу прокоментували у РНБО. Олексій Данілов спростував цинічні звинувачення. "Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо жодного стосунку. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно і ми до цього готові", – підкреслив посадовець.

Як на фейк реагує мережа

Українська нардепка Ірина Геращенко стурбована появою таких фейків. "Маячня цих брудних вкидів очевидна нам з вами, але це продовжують транслювати світові медіа", – звернула увагу вона. Користувачі мережі пишуть, що у такий спосіб "Росія шукає причину для офіційного нападу". Інші звертають увагу на безглуздість російських заяв.