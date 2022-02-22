Это будет стоить жизней украинцев и россиян, гражданских и военных, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан.

Важно "Представляет угрозу нацбезопасности США": Байден ввел санкции и запретил торговлю с боевиками

Россия хочет "большей жестокости"

По словам Салливана, любая военная операция такого масштаба, какую планируют россияне, будет чрезвычайно насильственной. Советник озвучивал это, опираясь на данные американской разведки.

Салливан предположил еще "большую форму жестокости". Он говорит, что это не будет обычная война между двумя армиями.

Это будет война, которую Россия поведет с украинским народом, чтобы его подавить и нанести ему вред,

– заявил политик.

Обратите внимание! Джо Байден готов к встрече с Владимиром Путиным. Однако в Кремле говорили, что это не на повестке дня. К слову, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, если политики все же встретятся, без Украины никто ничего решать не будет.

Что этому предшествовало

21 февраля Путин созвал заседание Совбеза России, где заслушивал своих чиновников о "легитимизации" боевиков.

После этого президент государства-агрессора выступил с видеообращением. Он в традиционном стиле рассказывал байки об Украине, угрожал, а напоследок заявил о признании "псевдореспублик" на оккупированных территориях.

В указе о "легитимизации" Путин поручил ввести войска на Донбасс – якобы для мира.

Международное сообщество осудило это решение. Украина собрала СНБО, которое перешло в режим работы 24/7.

Важно – обращение Владимира Зеленского относительно ситуации на Донбассе: