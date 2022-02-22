Це буде коштувати життя українців і росіян, цивільних та військових, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван.

Важливо "Становить загрозу нацбезпеці США": Байден ввів санкції і заборонив торгівлю з бойовиками

Росія хоче "більшої жорстокості"

За словами Саллівана, будь-яка військова операція такого масштабу, який планують росіяни, буде надзвичайно насильницькою. Радник озвучував це, опираючись на дані американської розвідки.

Салліван припустив ще "більшу форму жорстокості". Він каже, що це не буде звичайна війна між двома арміями.

Це буде війна, яку Росія поведе з українським народом, щоб його придушити і завдати йому шкоди,

– заявив політик.

Зверніть увагу! Джо Байден готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. Однак у Кремлі говорили, що це не на порядку денному. До слова, секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, якщо політики таки зустрінуться, без України ніхто нічого вирішувати не буде.

Що цьому передувало

21 лютого Путін скликав засідання Радбезу Росії, де заслуховував своїх чиновників про "легітимізацію" бойовиків.

Після цього президент держави-агресорки виступив з відеозверненням. Він у традиційному стилі розповідав байки про Україну, погрожував, а насамкінець заявив про визнання "псевдореспублік" на окупованих територіях.

В указі про "легітимізацію" Путін доручив ввести війська на Донбас – нібито для миру.

Міжнародна спільнота засудила це рішення. Україна зібрала РНБО, яке перейшло у режим роботи 24/7.

Важливо – Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі: