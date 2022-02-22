Так, запустили інтерактивну мапу, на якій можна моніторити активність російської армії біля кордонів. Творці проєкту наразі хочуть залишитись анонімними.
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Звідки беруть інформацію
Дані для проєкту беруть з супутників. Їх аналізують, а потім на карту наносять позначки про поточні позиції російських військ. Динаміку теж враховують.
Поки сайт працює в тестовому режимі. Можна натиснути на геолокацію розміщення військ та отримати супутникові знімки.
Мапа російських військ / Скриншот з сайту
Бот у твітері
Також розробники створили бот у твітері, який пише про нові виявлення та інші дані.
Тепер волонтери працюють, аби отримати більш якісні знімки від європейських операторів. Надалі планують покращувати інтерфейс та залучати аналітиків й модераторів для поліпшення аналізу даних.
Війська Росії біля кордонів: головне
Росія ще з осені 2021 року поступово стягувала свої війська до українських кордонів. Москва прикривалась плановими навчаннями.
- У лютому Кремль заявив про відведення військ, однак українська влада каже, що насправді цього не сталось. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що біля кордонів перебувають близько 150 тисяч військових Росії.
- Війська Москва стягнула і до Білорусі. Разом з Мінськом вони проводили навчання "Союзна рішучість-2022", які мали закінчитись 20 лютого. Проте після цієї дати сили так і не відвели.
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