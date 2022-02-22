Так, запустили інтерактивну мапу, на якій можна моніторити активність російської армії біля кордонів. Творці проєкту наразі хочуть залишитись анонімними.

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Звідки беруть інформацію

Дані для проєкту беруть з супутників. Їх аналізують, а потім на карту наносять позначки про поточні позиції російських військ. Динаміку теж враховують.

Поки сайт працює в тестовому режимі. Можна натиснути на геолокацію розміщення військ та отримати супутникові знімки.


Мапа російських військ / Скриншот з сайту

Бот у твітері

Також розробники створили бот у твітері, який пише про нові виявлення та інші дані.

Тепер волонтери працюють, аби отримати більш якісні знімки від європейських операторів. Надалі планують покращувати інтерфейс та залучати аналітиків й модераторів для поліпшення аналізу даних.

Війська Росії біля кордонів: головне

Росія ще з осені 2021 року поступово стягувала свої війська до українських кордонів. Москва прикривалась плановими навчаннями.

  • У лютому Кремль заявив про відведення військ, однак українська влада каже, що насправді цього не сталось. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що біля кордонів перебувають близько 150 тисяч військових Росії.
  • Війська Москва стягнула і до Білорусі. Разом з Мінськом вони проводили навчання "Союзна рішучість-2022", які мали закінчитись 20 лютого. Проте після цієї дати сили так і не відвели.

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