Речь идет об инициативе №7194 – о внесении изменений в некоторые законы Украины по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц.

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Парламент поддержал все предложения президента принятому закону. Зеленский внес их 5 мая. Верховная Рада впервые приняла закон в целом 21 апреля.

Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркивал, что этим законопроектом разрешили конфисковать имущество поддерживающих российскую агрессию. Потребуется только решение суда.

Что предполагает законопроект

Инициатива будет препятствовать использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины. Также будет блокировать привлечение денег, которые готовят почву для разжигания и ведения агрессивной войны, включая пропаганду.

В Раде подчеркнули, что инициатива необходима для усиления обороны Украины и возмещения причиненного ущерба.

Полная конфискация активов

Закон устанавливает новый вид санкций:

Он позволит государству взимать деньги, принадлежащие физическому или юридическому лицу, а также активы, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.

Это означает полное лишение имущества, а не ограничение права распоряжаться им, как было раньше. Поэтому применять такую меру будут только во время военного положения. Она будет грозить только тем, что в отношении этого предварительно уже были применены санкции посредством блокировки активов.

Конфискованные деньги используют для усиления обороноспособности и восстановления Украины.

Кстати, конфисковывать будут не только то имущество, которое находится на территории Украины, но и за ее пределами. Такая норма потребует значительного международного сотрудничества.

В ОП ранее отмечалось, что инициатива не устанавливает четких критериев, по которым на человека могут наложить санкции.

К слову, глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков ранее отмечал, что с помощью этого законопроекта смогут конфисковать активы кума Путина Виктора Медведчука.

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