Так, мораторій діятиме під час оголошеного воєнного стану винятково на територіях, які перебувають або перебували у зоні бойових дії чи під тимчасовою окупацією. Підтримали законопроєкт 312 народних депутатів.
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Що передбачає законопроєкт
Про ухвалення проєкту закону №7531 повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі, проте на сайті Верховної Ради станом на 17:00 статус поки що не оновлено – "очікує на друге читання".
За документом, мораторій на примусове стягнення боргів за комунальні послуги діятиме у територіальних громадах, що розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували під тимчасовою окупацією та в оточенні.
Такі населені пункти і райони визначені офіційним переліком, затвердженим Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, що постійно оновлюється. З актуальним списком можна ознайомитись за посиланням.
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Зауважимо, що закон також забороняє стягувати борги за комунальні послуги з власників нерухомого майна, яке є місцем проживання фізичної особи й було знищено або пошкоджено унаслідок повномасштабної війни росії проти України.
Крім того, документ встановлює заборону дій з виконання рішень (окрім рішень за позовами фізичних осіб про стягнення зарплати, грошового забезпечення військовослужбовців), за якими боржниками є такі суб'єкти:
- підприємства оборонно-промислового комплексу України,
- органи військового управління, з'єднання,
- військові частини,
- вищі військові навчальні заклади,
- військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
- установи та організації, що входять до складу Збройних Сил України.
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