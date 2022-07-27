Такий шлях ворог обрав невипадково. "Вільча" – найближчий до Києва пункт пропуску, від столиці його відділяє 150 кілометрів. Про це розповіли у ДПСУ, повідомляє 24 канал.

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Прикордонники були напоготові

Володимир Шубравий, керівник прикордонного підрозділу, який обороняв "Вільчу", розповідає, що росіяни йшли основними дорогами, які ведуть до держкордону. Це швидкий напрямок.

Прикордонники стояли у "Вільчі" до останнього, вони чули як наростав гуркіт ворожої техніки, бачили ракети та безпілотники. Сам пункт пропуску з ночі був закритий, військові зайняли позиції.

Як прикордонники боронили "Вільчу": дивіться відео

Ворог накрив все "Градами"

Однак агресор вдався до техніки випаленої землі, за кілька годин він знищив усю інфраструктуру. Прикордонник з позивним "Хасим" пригадує, що вночі "чекали" колону ворога, однак росіяни обстріляли їх з "Градів". Після цього командування наказало відійти.

Проти артилерії ми не могли нічого вдіяти. Це було правильне рішення,

– переконаний "Хасим".

Згодом прикордонники об'єднались із ЗСУ, на нових позиціях вони знищили чимало загарбників.

Зверніть увагу! У квітні російські війська забрались з Київщини. Вже 14 квітня українські прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча".

Раніше – прикордонники вийшли до пункту "Вільча" на кордоні з білоруссю: