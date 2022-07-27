Такой путь враг избрал неслучайно. "Вильча" – ближайший к Киеву пункт пропуска, от столицы его отделяет 150 километров. Об этом рассказали в ГНСУ, сообщает 24 канал.

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Пограничники были готовы

Владимир Шубравый, руководитель пограничного подразделения, оборонявшего "Вильчу", рассказывает, что россияне шли по основным дорогам, ведущим к госгранице. Это быстрое направление.

Пограничники стояли в "Вильче" до последнего, они слышали, как нарастал грохот вражеской техники, видели ракеты и беспилотники. Сам пункт пропуска с ночи был закрыт, военные заняли позиции.

Как пограничники защищали "Вильчу": смотрите видео

Враг накрыл все "Градами"

Однако агрессор прибег к технике выжженной земли, через несколько часов он уничтожил всю инфраструктуру. Пограничник с позывным "Хасим" вспоминает, что ночью "ждали" колонну врага, однако россияне обстреляли их из "Градов". После этого командование приказало отойти.

Против артиллерии мы не могли ничего сделать. Это было правильное решение,

– убежден "Хасим".

Позже пограничники объединились с ВСУ, на новых позициях они уничтожили немало захватчиков.

Обратите внимание! В апреле русские войска забрались из Киевской области. Уже 14 апреля украинские пограничники вышли в пункт пропуска "Вильча".

Ранее – пограничники вышли к пункту "Вильча" на границе с Беларусью: