Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что в Киевской области пограничники уже вышли к пункту пропуска "Вильча", что на участке с Беларусью.
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Дейнеко сообщил, что оккупанты уничтожали там инфраструктуру – сжигали и разрушали объекты, которые были на пункте пропуска. Техника, которая там осталась, тоже разрушена.
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Кроме этого есть и опасность минирования местности и вражеских обстрелов.
Действуем крайне осторожно. Вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, который открывали рашисты со стороны своего пункта пропуска "Погар",
– добавил глава Госпогранслужбы.
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