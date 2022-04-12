По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, это нужно, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях.

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"Мы стоим совместно с ВСУ, другими составляющими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги", – сказал Демченко.

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Он рассказал, что после того, как российские войска под давлением ВСУ были вынуждены отойти из Киевской, Черниговской и Сумской областей, украинские пограничники вернулись к проведению мер контроля за границей.

В Киевской, Черниговской и Сумской областях наши пограничники уже вышли на места дислокации, где находятся пограничные отделения, подняли флаги. Сейчас происходит обследование приграничной территории, поскольку остается опасность минирования,

– сказал Демченко.

В Харьковской области и на юге Украины пограничники вместе с военнослужащими ВСУ, Нацгвардией и подразделениями Территориальной обороны принимают участие в боевых действиях против врага.

"Несколько дней назад в Мариуполе один из наших офицеров, прикрыв отход своей группы, уже находясь в окружении, раненым, чтобы врагу не досталась радиостанция и не стремясь попасть в плен подорвал себя. Последними словами на радиостанции были слова "Слава Украине!", – добавил Демченко.

По данным Госпогранслужбы, с начала российского вторжения с территории Украины в страны ЕС и Молдовы выехали 3 миллиона граждан Украины и около 350 тысяч граждан других стран.

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