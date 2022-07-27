Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата на пленарном заседании в среду, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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На вопрос о депутатском мандате Совгиря ответила, что 26 июля направила заявление в аппарат Рады о составлении мандата.

Ведь Конституция Украины запрещает назначение судьей КСУ человека, принадлежащего к политическим партиям, профсоюзам, участвующего в любой политической деятельности, имеющего представительский мандат, занимающего любую другую оплачиваемую должность или выполняющего другую оплачиваемую работу, кроме научной, преподавательской или творческой.

Кратко о новой судье Конституционного суда

Ольга Совгиря – украинский юрист, политик. Окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Доктор юридических наук, доктор.

Народный депутат Украины IX созыва: в 2019 году была избрана от партии "Слуга народа" (122 номер в списке) в качестве беспартийной. Заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права.

В октябре 2019 года Совгиря была назначен постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде.

С 2010 года занимает должность доцента кафедры конституционного права юридического факультета КНУ им. Шевченко. С 2005 года работала ассистенткой, а с 2008 – доцентом кафедры конституционного и административного права.

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