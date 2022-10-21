Про це голова податкового комітету Данило Гетманцев розповів під час на бізнес-форуму "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу", передає 24 канал.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ПСО (механізм покладання спеціальних обов’язків – 24 каналу) – це принципова позиція президента, принципова позиці уряду, що ми виконаємо ті обіцянки, які брали перед людьми – до кінця опалювального сезону не будемо змінювати тарифи. Тому до квітня місяця тарифи не будуть змінені. Після квітня є підстави говорити про те, що його треба змінювати.

Нардеп також додав, що, на його особисту думку, це потрібно було зробити набагато раніше, адже фіксований тариф на газ для побутових споживачів на рівні 7,99 гривні за кубометр газу – "це дуже дешево і це невиправдано дешево". Разом є тим Гетманцев наголошує, що обіцянка уряду та президента буде виконана.

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Як в Україні працює ринок газу

Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року в Україні діє річний та місячний тариф. Розмір річного тарифу мали переглянути до 30 квітня цього року, однак через війну уряд заборонив підвищувати тарифи до її закінчення. Відповідно річний тариф залишився незмінним.

Через війну велика кількість постачальників перестала надавати послуги своїм клієнтам, відповідно ті перейшли на тариф постачальника останньої надії (ПОН). Цю роль в Україні виконує НАК "Нафтогаз", але не більше ніж 60 днів. Також до ПОН переходять клієнти постачальника, якого позбавили ліцензії.

Загалом споживачами постачальника є 12,3 мільйона домогосподарств для яких діє тариф у 7,96 гривні за кубометр газу.

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