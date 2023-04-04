Чому так сталося та що робити, дізнавалися журналісти 24 Каналу.

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Що відбувається з облгазами

У січні СБУ та БЕБ викрило 16 облгазів, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа, у розкраданні промислових обсягів блакитного палива з державної газотранспортної системи.

Через деякий час у "Нафтогазі" повідомили про перехід АТ "Харківгаз" та АТ "Дніпрогаз" до групи НАК "Нафтогаз України". Своєю чергою на офіційних ресурсах Дніпрогазу, Харківгазу та Криворіжгазу з'явилася інформації про нібито "рейдерське захоплення" підприємств.

У зв'язку з цією процедурою десятки тисяч споживачів стикнулися з проблемами нарахуванням обсягів спожитого газу, які не можуть розв'язати.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Потрібно сказати, що коли це рішення приймалося "Нафтогазом", компанія була абсолютно не готова для того, щоб виконувати всю роботу облгазів. У них немає такої кількості працівників – йдеться про десятки тисяч робочих місць, які мають бути створені, структуровані, розписані. Це потрібно зробити з нуля.

Чому виникли проблеми з показами лічильників

Після початку процедури переходу облгазів до НАК "Нафтогаз України" деякі онлайн-сервіси передачі показів лічильника через облгаз досі доступні. Втім, покази лічильників, які передавали споживачі, не зарахувалися.

До прикладу, як повідомили у "Нафтогазі" на звернення користувача, якому замість 582 кубометрів нарахували 617, компанія використовувала для розрахунку платіжок ті дані, які їм передав облгаз, у конкретному випадку, "Дніпрогаз". Отже, всі проблеми з нарахованими надмірно кубометрами потрібно вирішувати там. Однак, зробити це неможливо, оскільки ні офіси компанії, ні телефони більше не працюють.

Як подати скаргу

Інший спосіб подати скаргу щодо неправильно нарахованої платіжки – написати заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак для цього обов'язково потрібно мати скриншот переданих показів лічильника або ж аудіозапис розмови.

При цьому, чекати відповіді від НКРЕКП довго, каже експерт, адже йдеться про велику кількість скарг.

На це підуть роки. Якщо тільки за один місяць це можуть бути десятки тисяч звернень до НКРЕКП,

– каже Олег Попенко.

Що радить експерт

У випадку, якщо споживачу нараховано неправильну суму у платіжці, можна написати звернення. Однак, ще до отримання відповіді варто не переплачувати, а заплатити за показами вашого лічильника. Також потрібно провести звірку показів лічильника. Зробити це можна наступним чином:

зафіксувати показання лічильника за допомогою камери – фото має бути чітким та якісним.

щоб підтвердити актуальну дату, поряд з лічильником сфотографувати чек з магазину, свіжу газету чи інший носій з відображенням поточної дати. Якщо на вашому пристрої дата виставляється на фото автоматично, цього робити не потрібно.

отримане фото надіслати на електронну адресу НКРЕКП – pr@nerc.gov.ua.

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