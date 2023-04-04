Почему так произошло и что делать, узнавали журналисты 24 Канала.

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Что происходит с облгазами

В январе СБУ и БЭБ разоблачило 16 облгазов, входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, в хищении промышленных объемов голубого топлива из государственной газотранспортной системы.

Через некоторое время в "Нафтогазе" сообщили о переходе АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" в группу НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь на официальных ресурсах Днепрогаза, Харьковгаза и Криворожгаза появилась информация о якобы "рейдерском захвате" предприятий.

В связи с этой процедурой десятки тысяч потребителей столкнулись с проблемами начислением объемов потребленного газа, которые не могут решить.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Надо сказать, что когда это решение принималось "Нафтогазом", компания была совершенно не готова к тому, чтобы выполнять всю работу облгазов. У них нет такого количества работников – речь идет о десятках тысяч рабочих мест, которые должны быть созданы, структурированы, расписаны. Это нужно сделать с нуля.

Почему возникли проблемы с показами счетчиков

После начала процедуры перехода облгазов в НАК "Нафтогаз Украины" некоторые онлайн-сервисы передачи показов счетчика через облгаз все еще доступны. Впрочем, показы счетчиков, передаваемые потребителями, не засчитались.

К примеру, как сообщили в "Нафтогазе" на обращение пользователя, которому вместо 582 кубометров насчитали 617, компания использовала для расчета платежек данные, которые им передал облгаз, в конкретном случае, "Днепрогаз". Следовательно, все проблемы с начисленными чрезмерно кубометрами нужно решать за рубежом. Однако сделать это невозможно, поскольку ни офисы компании, ни телефоны больше не работают.

Как подать жалобу

Другой способ подать жалобу по неправильно начисленной платежке – написать заявление в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Однако для этого обязательно нужно иметь скриншот переданных показов счетчика или аудиозапись разговора.

При этом ждать ответа от НКРЭКУ долго, говорит эксперт, ведь речь идет о большом количестве жалоб.

На это уйдут годы. Если только за один месяц это могут быть десятки тысяч обращений в НКРЭКУ,

– говорит Олег Попенко.

Что советует эксперт

В случае, если потребителю начислена неправильная сумма в платежке, можно написать обращение. Однако еще до получения ответа следует не переплачивать, а заплатить по показам вашего счетчика. Также нужно произвести сверку показов счетчика. Сделать это можно следующим образом:

зафиксировать показания счетчика с помощью камеры – фото должно быть четким и качественным.

чтобы подтвердить актуальную дату, рядом со счетчиком сфотографировать чек из магазина, свежую газету или другой носитель с отображением текущей даты. Если на вашем устройстве дата выставляется на фото автоматически, делать это не нужно.

полученное фото отправить по электронному адресу НКРЭКУ – pr@nerc.gov.ua.

Какие облгазы разоблачили на хищении топлива