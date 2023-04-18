Для украинцев подорожали жилищно-коммунальные услуги. Следовательно, в марте 2023 года их стоимость увеличилась на 4,6%. Но больше всего цена изменилась на содержание и ремонт жилья.

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На сколько подорожали услуги

Стоимость услуг по уборке мусора тоже выросла – на 17%, а водоснабжение – на 1,6%. Кроме того:

  • услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 1,5%;
  • канализация – на 1,2%;
  • горячая вода, отопление – на 0,2%.

Впрочем, стоимость на электроэнергию не изменилась, а природный газ вообще подешевел – на 0,4%.

Но не обойти тот факт, что, к примеру, отдельные услуги все же подорожали:

  • содержание и ремонт жилья – на 0,4%;
  • уборка мусора – на 2,8%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,2%.

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Что делать, если начислена неправильная сумма в платежке

За советами Олега Попенко, эксперта по ЖКУ, с которыми он поделился с 24 Каналом, потребителям в случае, когда им насчитали неправильную сумму следует написать обращение.

Также не стоит забывать о проведении сверки показаний счетчика:

  • зафиксировать показания счетчика с помощью камеры – фото должно быть четким и качественным.
  • чтобы подтвердить актуальную дату, рядом со счетчиком сфотографировать чек из магазина, свежую газету или другой носитель с отображением текущей даты. Если на вашем устройстве дата выставляется на фото автоматически, делать это не нужно.
  • полученное фото отправить по электронному адресу НКРЭКУ – pr@nerc.gov.ua.