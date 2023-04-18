Для украинцев подорожали жилищно-коммунальные услуги. Следовательно, в марте 2023 года их стоимость увеличилась на 4,6%. Но больше всего цена изменилась на содержание и ремонт жилья.

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На сколько подорожали услуги

Стоимость услуг по уборке мусора тоже выросла – на 17%, а водоснабжение – на 1,6%. Кроме того:

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 1,5%;

канализация – на 1,2%;

горячая вода, отопление – на 0,2%.

Впрочем, стоимость на электроэнергию не изменилась, а природный газ вообще подешевел – на 0,4%.

Но не обойти тот факт, что, к примеру, отдельные услуги все же подорожали:

содержание и ремонт жилья – на 0,4%;

уборка мусора – на 2,8%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,2%.

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Что делать, если начислена неправильная сумма в платежке

За советами Олега Попенко, эксперта по ЖКУ, с которыми он поделился с 24 Каналом, потребителям в случае, когда им насчитали неправильную сумму следует написать обращение.

Но нужно помнить, что до получения ответа, вам все равно нужно будет заплатить по показам вашего счетчика, то есть не переплачивать.

Также не стоит забывать о проведении сверки показаний счетчика: