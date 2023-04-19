Нагадуємо, що офіційний курс у бюджеті закладений на рівні 42,2 гривні. Втім зараз фіксований курс становить 36,5 гривні. Це набагато нижче.
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Чи буде курс по 42,2 гривні
Як розповів 24 Каналу Юрій Гелетій, заступник голови Національного банку України, в бюджет закладається курс, який будується саме на оцінках Мінекономіки. Однак ця оцінка не є прогнозом Нацбанку.
На жаль, чомусь, поширеною є думка, що цей бюджетний показник є таргетом для НБУ, або хоча б прогнозом Нацбанку. Однак, це помилкова думка. Курс, закладений в бюджеті – це не прогноз НБУ та не цільовий показник для нас.
Крім того, співрозмовник додав, що зазвичай цифри макропоказників, на яких складається бюджет, відрізняється від показників, які виходять у кінцевому результаті.
Втім не варто вважати, що це стане причиною для повернення до емісійних джерел фінансування.
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Курс долара у банках, в обмінниках та на чорному ринку
- За даними "Мінфіну", 18 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні, а купити за 38 гривень.
- В обмінниках купівля курсу в середньому становить 37,58 гривні, а продаж – 37,93 гривні, за даними finance.ua.
- На чорному ринку купують долара в середньому на рівні 37,85 гривні, а продають – 37,95 гривні.