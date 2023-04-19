Напомним, что официальный курс в бюджете заложен на уровне 42,2 гривны. Впрочем, сейчас фиксированный курс составляет 36,5 гривны. Это гораздо ниже.

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Будет ли курс по 42,2 гривны

Как рассказал 24 Каналу Юрий Гелетий, заместитель председателя Национального банка Украины, в бюджет закладывается курс, строящийся именно на оценках Минэкономики. Однако эта оценка не является прогнозом Нацбанка.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины К сожалению, почему-то распространено мнение, что этот бюджетный показатель является таргетом для НБУ, или хотя бы прогнозом Нацбанка. Однако это ошибочное мнение. Курс, заложенный в бюджете, – это не прогноз НБУ и не целевой показатель для нас.

Кроме того, собеседник добавил, что обычно цифры макропоказателей, на которых составляется бюджет, отличается от показателей, исходящих в конечном итоге.

Обратите внимание, что если будет существовать все же существенное различие между заложенным и фактическим курсом, то правительству и Минфину придется это учесть при анализе наполнения доходной части бюджета.

Впрочем, не стоит считать, что это станет причиной для возвращения к эмиссионным источникам финансирования.

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