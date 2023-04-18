Разработка стратегии, определяющей последовательность шагов Нацбанка по либерализации валютных ограничений, возвращение к более гибкому курсовому режиму и с остальным к инфляционному таргетированию является составной частью меморандума с МВФ.

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Как сообщил в интервью 24 Каналу заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий, эта стратегия должна быть наработана до конца июня. В ее основу будут заложены те же принципы, которые себя хорошо зарекомендовали во время проведения валютной либерализации в мирное время.

Если детализировать, то смягчение, отмена валютных ограничений или изменение режимов будет происходить постепенно, без привязки к определенным датам. Привязка будет к макроэкономическим и финансовым предпосылкам. Каждый шаг в рамках валютной либерализации будет осуществляться при наличии надлежащих макроэкономических предпосылок и на основании анализа потенциальных последствий.

Итак, у нас есть временная рамка для выполнения структурного маяка – для разработки стратегии. Но конкретного дедлайна для выполнения предусмотренных им шагов нет. Наша стратегия будет базироваться на предпосылках, которые позволят нам вернуться к рыночным устоям без потрясений для макрофинансовой стабильности.

– сообщил Юрий Гелетий.

Каковы предпосылки для возврата к гибкому курсу

Первой предпосылкой является уменьшение чувствительности валютного рынка к ситуативным факторам. И на это собственно направлены наши усилия по увеличению срочности средств в банковской системе. Так что объективно большой объем работы еще впереди и на это понадобится время, поскольку остатки средств клиентов именно на текущих счетах все еще остаются беспрецедентно значительными.

Вторая предпосылка – это улучшение баланса на валютном рынке. Речь идет о соотношении между спросом и предложением. Также немаловажным фактором является достаточный запас международных резервов для сохранения управляемости курсовой динамики.

Третья предпосылка – это смягчение ряда валютных ограничений, в частности для минимизации множественности валютных курсов, расширения допуска на валютный рынок участников для осуществления бизнес-деятельности.

Пятое условие – это эффективность, действенность учетной ставки как основного монетарного инструмента.

Поэтому предпосылки все еще формируются, поэтому возвращение к большей гибкости курса не является вопросом ближайшей перспективы. В то же время, если конфигурация этих предпосылок сложится, безусловно, мы будем активно двигаться в этом направлении.

– говорит заместитель председателя НБУ.

Напомним, в конце марта наличный курс существенно просел и практически сравнялся с официальным в 36,6 гривны. Одной из причин является начало посевной кампании украинскими аграриями.