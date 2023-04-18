Розробка стратегії, що визначатиме послідовність кроків Нацбанку з лібералізації валютних обмежень, повернення до більш гнучкого курсового режиму та з рештою до інфляційного таргетування є складовою меморандуму з МВФ.

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Як повідомив в інтерв'ю 24 Каналу заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій, цю стратегію мають напрацювати до кінця червня. В її основу буде закладено ті ж принципи, які себе добре зарекомендували під час проведення валютної лібералізації в мирний час.

Якщо деталізувати, то пом’якшення, скасування валютних обмежень чи зміна режимів відбуватиметься поступово, без прив’язки до певних дат. Прив’язка буде до макроекономічних і фінансових передумов. Кожен крок в межах валютної лібералізації здійснюватиметься за умови наявності належних макроекономічних передумов і на підставі аналізу потенційних наслідків.

Отже, ми маємо часову рамку для виконання структурного маяка – для розробки стратегії. Але конкретного дедлайну для виконання передбачених нею кроків не маємо. Наша стратегія базуватиметься на передумовах, які дозволять нам повернутися до ринкових засад без потрясінь для макрофінансової стабільності,

– повідомив Юрій Гелетій.

Які є передумови для повернення до гнучкого курсу

Першою передумовою є зменшення чутливості валютного ринку до ситуативних чинників. І на це, власне, спрямовані наші зусилля зі збільшення строковості коштів в банківській системі. Тож об’єктивно великий обсяг роботи ще попереду й на це знадобиться час, оскільки залишки коштів клієнтів саме на поточних рахунках все ще залишаються безпрецедентно значними.

Друга передумова – це покращення балансу на валютному ринку. Йдеться про співвідношення між попитом і пропозицією. Також важливим чинником є достатній запас міжнародних резервів для збереження керованості курсової динаміки.

Третя передумова – це пом’якшення низки валютних обмежень, зокрема, для мінімізації множинності валютних курсів, розширення допуску на валютний ринок учасників для здійснення бізнес-діяльності.

П’ята передумова – це ефективність, дієвість облікової ставки як основного монетарного інструменту.

Тож передумови все ще формуються, а тому повернення до більшої гнучкості курсу не є питанням найближчої перспективи. Водночас якщо конфігурація цих передумов складеться, безумовно, ми будемо активно рухатися в цьому напрямку,

– каже заступник голови НБУ.

Нагадаємо, наприкінці березня готівковий курс суттєво просів й практично зрівнявся з офіційним у 36,6 гривні. Однією із причин цього є початок посівної кампанії українськими аграріями.