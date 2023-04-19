На сколько могут поднять тарифы на свет
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывает, что тариф на электроэнергию могут увеличить примерно на 40%.
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Тарифы на электроэнергию не возрастут в четыре раза, то есть к расчетной стоимости электроэнергии. Допускаю, что они увеличатся примерно на 30–40% – до 2,3–2,5 гривны за киловатт-часов,
– говорит Попенко.
Напоминаем, что сейчас население платит за свет по следующим тарифам: 1,44 гривны – если использует до 250 киловатт ежемесячно; 1,68 гривны – если более 250 киловатт ежемесячно.
Варианты повышения
Сейчас в Украине рассматривают разные варианты повышения тарифов: от модификации действующей системы субсидий до разных тарифов в зависимости от объемов потребления.
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- По словам Богдана Серебренникова, аналитика Dixi Group, есть еще варианты, предусматривающие разовый перевод цен на рыночно оговоренный уровень. Так называемая "шоковая терапия". Также возможно многоэтапное повышение тарифов в течение определенного длительного периода (например, двух и более лет).
- Могут рассмотреть еще вариант дифференциации ставок тарифа.
- Но вероятнее всего, что правительство прибегнет к мягкому варианту постепенного поднятия тарифа.