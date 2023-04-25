Цены на свет останутся на нынешнем уровне

В Украине пока не будут повышать цены на электроэнергию. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Читайте также Экономика России не выдержит более интенсивной войны, – The Economist

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще месяц.

Напоминаем, что в Раде рассматривали повышение тарифа на электроэнергию для населения и бизнеса. Одними из вариантов были повышение цен соответственно на 2,40 гривны и 2,80 гривны за киловатт-час.

Сейчас потребление электроэнергии до 250 киловатт-часов будет ежемесячно стоить 1,44 гривны за киловатт-час. А более 250 киловатт – 1,68 гривны за киловатт-час.

Какими были сценарии поднятия

Одним из вариантов повышения было увеличение тарифов, по словам эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, на 2,3–2,5 гривны за киловатт-час.

Также могли сохранить два тарифа на ток. Тогда стоимость зависела бы от объемов потребления семьи.

Были и варианты разового перевода цен на рыночно оговоренный уровень. Так называемая "шоковая терапия".

Актуально Ездить в троллейбусах станет на 50% дешевле: "ПриватБанк" заплатит разницу

Обратите внимание, что рыночная цена за свет на сегодняшний день для населения составляла бы примерно 7 гривен.